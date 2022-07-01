Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли деталі

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, інформує ZN.ua.

Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли деталі
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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що цієї ночі росіяни з РСЗВ здійснили обстріл Нікопольського району. Про це він зазначив у повідомленні на своєму Телеграм-каналі.

"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог влучив з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих. На місці прильоту працюють фахівці", - написав він.

Резніченко додав, що в інших районах ніч пройшла спокійно.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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