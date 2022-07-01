Новостей.COM ⇒
2022-07-01
Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли деталі
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, інформує
© Википедия
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що цієї ночі росіяни з РСЗВ здійснили обстріл Нікопольського району. Про це він
"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог влучив з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих. На місці прильоту працюють фахівці", - написав він.
Резніченко додав, що в інших районах ніч пройшла спокійно.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua