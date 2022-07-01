Війська РФ продовжують атакувати Лисичанський нафтопереробний завод, в місті знищують будинок за будинком — голова ОВА

Російські загарбники атакують Лисичанський нафтопереробний завод, утримують його частину. В самому місті війська РФ знищують будинок за будинком. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також за словами голови ОВА, ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається військам РФ захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом.

Гайдай додав, що жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках, оскільки обстріли міста дуже щільні.

«Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центри, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м», - повідомив голова ОВА.

Крім того від потужних ворожих обстрілів постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка.

«В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя», - додав Гайдай.

Окупанти продовжують штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, наразі загарбники утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Крім того загарбники провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого. Війська РФ частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ окупантів у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські захисники зупинили, змусивши загарбників відійти.