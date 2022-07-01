Китай назвав нову стратегічну концепцію НАТО «безвідповідальною»

За словами представника МЗС Китаю, нова стратегія НАТО неправильно визначає Пекін як стратегічний виклик, інформує ZN.ua.

Китай назвав нову стратегічну концепцію НАТО «безвідповідальною»
© Wikimedia commons

Китай вважає нову стратегічну концепцію НАТО , яку Альянс ухвалив під час саміту в Мадриді, «безвідповідальною». Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, повідомляє BBC.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що новий підхід Альянсу враховує використання Росією та Китаєм «економічних важелів, примусу та гібридних підходів для просування своїх інтересів у регіоні».

Пекін назвав нову стратегію НАТО безвідповідальною.

«Так звана нова стратегічна концепція НАТО ігнорує факти», - заявив Ліцзянь.

За словами представника МЗС КНР, нова стратегія Альянсу «неправильно визначає Китай як стратегічний виклик і дискредитує зовнішню політику Китаю».

Ліцзянь додав, що нова стратегія Альянсу «безвідповідальна, заохочує конфлікт і сповнена мислення часів холодної війни та ідеологічних упереджень».


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу знову неоднозначно висловився про Росію та війну в УкраїніЛуческу знову неоднозначно висловився про Росію та війну в Україні
Генштаб ЗСУ назвав дані про втрати РФ: знищено близько 35 750 загарбниківГенштаб ЗСУ назвав дані про втрати РФ: знищено близько 35 750 загарбників
ППО в Україні не є протиракетною: речник Повітряних сил назвав ключові потребиППО в Україні не є протиракетною: речник Повітряних сил назвав ключові потреби
З цього моменту почнеться крах: Піонтковський назвав українське місто, яке здатне зруйнувати режим путінаЗ цього моменту почнеться крах: Піонтковський назвав українське місто, яке здатне зруйнувати режим путіна
Канада надасть Україні нову партію військової допомогиКанада надасть Україні нову партію військової допомоги
Мєдвєдєв назвав санкції Заходу проти Росії «актом агресії» та «приводом для війни»Мєдвєдєв назвав санкції Заходу проти Росії «актом агресії» та «приводом для війни»
Саміт НАТО звинувачує РФ в анексіях, підривній діяльності та агресії - підсумковий документСаміт НАТО звинувачує РФ в анексіях, підривній діяльності та агресії - підсумковий документ
WP: НАТО зберіг єдність щодо війни в Україні, але що може піти не так?WP: НАТО зберіг єдність щодо війни в Україні, але що може піти не так?
Стефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для УкраїниСтефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для України
НАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним — Стефанішина про саміт у МадридіНАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним — Стефанішина про саміт у Мадриді
Последние новости
Подгружаем последние новости