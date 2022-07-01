Китай назвав нову стратегічну концепцію НАТО «безвідповідальною»
За словами представника МЗС Китаю, нова стратегія НАТО неправильно визначає Пекін як стратегічний виклик, інформує
Китай вважає нову стратегічну концепцію НАТО , яку Альянс ухвалив під час саміту в Мадриді, «безвідповідальною». Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, повідомляє
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що новий підхід Альянсу враховує використання Росією та Китаєм «економічних важелів, примусу та гібридних підходів для просування своїх інтересів у регіоні».
Пекін назвав нову стратегію НАТО безвідповідальною.
«Так звана нова стратегічна концепція НАТО ігнорує факти», - заявив Ліцзянь.
За словами представника МЗС КНР, нова стратегія Альянсу «неправильно визначає Китай як стратегічний виклик і дискредитує зовнішню політику Китаю».
Ліцзянь додав, що нова стратегія Альянсу «безвідповідальна, заохочує конфлікт і сповнена мислення часів холодної війни та ідеологічних упереджень».