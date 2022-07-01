Китай назвав нову стратегічну концепцію НАТО «безвідповідальною»

Китай вважає нову стратегічну концепцію НАТО , яку Альянс ухвалив під час саміту в Мадриді, «безвідповідальною». Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, повідомляє BBC .

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що новий підхід Альянсу враховує використання Росією та Китаєм «економічних важелів, примусу та гібридних підходів для просування своїх інтересів у регіоні».

Пекін назвав нову стратегію НАТО безвідповідальною.

«Так звана нова стратегічна концепція НАТО ігнорує факти», - заявив Ліцзянь.

За словами представника МЗС КНР , нова стратегія Альянсу «неправильно визначає Китай як стратегічний виклик і дискредитує зовнішню політику Китаю».

Ліцзянь додав, що нова стратегія Альянсу «безвідповідальна, заохочує конфлікт і сповнена мислення часів холодної війни та ідеологічних упереджень».