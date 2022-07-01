Всі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську – Генштаб

На Луганщині не припиняються важкі бої

Всі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську – Генштаб
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Російські окупаційні війська намагаються оточити підрозділи ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони пробують взяти під повний контроль трасу Бахмут-Лисичанськ та підрізати місто з південного заходу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 1 липня.

«На донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Окрім того, на лисичанському напрямку росіяни обстрілюють позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка та намагаються взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут-Лисичанськ, успіху не мають.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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