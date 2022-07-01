Пентагон розглядає пропозиції стосовно виробництва озброєнь для України — CNN

Наразі у відомстві розглядають 1300 проєктів від 800 комерційних компаній, інформує ZN.ua.

Пентагон розглядає пропозиції стосовно виробництва озброєнь для України — CNN

Пентагон вивчає пропозиції американських компаній стосовно виробництва нових озброєнь для України. Вже найближчим часом в оборонному відомстві приймуть рішення щодо того, які із запропонованих ідей будуть втілюватися в життя. Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, наразі свої проєкти до Пентагону надіслали близько 800 компаній. Сумарна кількість ідей по розробці та виготовленню новітньої зброї для України становить 1300.

Міністерство оборони США зробило на адресу комерційних компаній запит, у якому йшлося про необхідність засобів протиповітряної оборони, протитанкові, протипіхотні, берегові, безпілотні авіаційні системи, а також контрбатарейний та захищений зв'язок.

В CNN уточнюють, що Пентагон розглядає лише ті пропозиції, які можуть бути втілені у строк до 30 днів, а також більш складні проєкти, на реалізацію яких знадобиться понад 180 днів.

«Міністерство вивчає варіанти, які дозволили б прискорити виробництво та збільшити потужність промислової бази для зброї та спорядження, які можна було б швидко експортувати, використовувати з мінімальною підготовкою та які довели свою ефективність на полі бою», – говориться у зверненні Пентагону.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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