ЗСУ на Херсонщині двома гелікоптерами знищили 35 росіян

Також росіяни втратили два модернізовані танки та чотири одиниці іншої броньованої техніки

ЗСУ на Херсонщині двома гелікоптерами знищили 35 росіян

ЗСУ продовжують ефективно вражати ворожі позиції на південній ділянці фронту. За минулу добу пілоти двох українських гелікоптерів завдали влучний удар по скупченню живої сили та техніці росіян. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами нанесено парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога, – йдеться у повідомленні ОК “Південь”. – Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, два модернізованих танки Т-72Б3 та ще чотири одиниці іншої броньованої техніки».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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