Не лише “Байрактари”: ЗСУ показали український безпілотник “Валькірія” в роботі. ВІДЕО

На фронті проти російських окупаційних військ вміло працює не лише західна зброя, а й українська. Наприклад, ЗСУ за допомогою українського безпілотника “Валькірія” знищили склад боєприпасів армії РФ . Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання “Північ”, опублікувавши відео.

“Десь на Донбасі за допомогою БПАК (безпілотний авіаційний комплекс – ред.) наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до «Урагану» та знищили його!”, – йдеться у повідомленні ОТУ “Північ”.

“Валькірія” – це безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі, виготовлений в Україні.