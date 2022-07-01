Не лише “Байрактари”: ЗСУ показали український безпілотник “Валькірія” в роботі. ВІДЕО

За допомогою українського дрона знищили склад боєприпасів російських окупантів, інформує ZN.ua.

На фронті проти російських окупаційних військ вміло працює не лише західна зброя, а й українська. Наприклад, ЗСУ за допомогою українського безпілотника “Валькірія” знищили склад боєприпасів армії РФ. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання “Північ”, опублікувавши відео.

“Десь на Донбасі за допомогою БПАК (безпілотний авіаційний комплекс – ред.) наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до «Урагану» та знищили його!”, – йдеться у повідомленні ОТУ “Північ”.

“Валькірія” – це безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі, виготовлений в Україні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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