У Литві місцеві жителі вступають до ополчення через загрозу вторгнення Росії

Кількість добровольців стрімко зросла після нападу Росії на Україну у лютому, інформує ZN.ua.

У Литві місцеві жителі вступають до ополчення через загрозу вторгнення Росії

У Литві місцеві жителі вступають до ополчення, готуючись до потенційного вторгнення російських військ. З початку повномасштабної війни в Україні кількість бажаючих приєднатися до добровольчого руху щомісяця зростає. Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, на території Сувалкського коридору, що знаходиться між територією Білорусі та російським Калінінградом, литовці активно приєднуються до місцевого руху «Стрільці». Один із його командирів Егідіюс Папецкіс заявив, що після 24 лютого кількість бажаючих приєднатися суттєво збільшилася.

«Наразі налічується близько 12 000 добровольців. Ця кількість щомісяця зростає в десять разів. З самого початку війни в Україні кількість новобранців, які бажають приєднатися, складала 10-12 осіб. Сьогодні таких більш ніж 100 осіб на місяць», – заявив Папецкіс.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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