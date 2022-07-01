Ще 150 рашистів загинули за добу війни: зведення Генштабу щодо втрат Росії

В Україні триває 128-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 35 750 загарбників (минулої доби - 150) і знищено безліч ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 750 (+150) осіб,

  • танків ? 1 577 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ? 3 736 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 796 (+6) од.,
  • РСЗВ - 246 (+0) од.
  • засобів ППО - 105 (+1) од.,
  • літаків - 217 (+0) од.,
  • вертольотів – 186 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),
  • крилатих ракет - 143 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+1) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 610 (+8) од.,
  • спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільші втрати за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.


Олена Руденко, Апостроф





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