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2022-07-01
Ще 150 рашистів загинули за добу війни: зведення Генштабу щодо втрат Росії
В Україні триває 128-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 35 750 загарбників (минулої доби - 150) і знищено безліч ворожої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 35 750 (+150) осіб,
- танків ? 1 577 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ? 3 736 (+10) од.,
- артилерійських систем – 796 (+6) од.,
- РСЗВ - 246 (+0) од.
- засобів ППО - 105 (+1) од.,
- літаків - 217 (+0) од.,
- вертольотів – 186 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),
- крилатих ракет - 143 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+1) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 610 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 61 (+0).
Найбільші втрати за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Олена Руденко, Апостроф