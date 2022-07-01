Ще 150 рашистів загинули за добу війни: зведення Генштабу щодо втрат Росії

В Україні триває 128-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 35 750 загарбників (минулої доби - 150) і знищено безліч ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 750 (+150) осіб,

танків ? 1 577 (+4) од.,

бойових броньованих машин ? 3 736 (+10) од.,

артилерійських систем – 796 (+6) од.,

РСЗВ - 246 (+0) од.

засобів ППО - 105 (+1) од.,

літаків - 217 (+0) од.,

вертольотів – 186 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),

крилатих ракет - 143 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+1) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 610 (+8) од.,

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільші втрати за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.