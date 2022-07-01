Окупанти потрапили ракетою в житлову дев'ятиповерхівку на Одещині, багато загиблих: подробиці, фото та відео

Російське окупаційне військо вночі 1 липня нанесли ракетні удари по Одеській області, а саме по багатоповерховому житловому будинку та будівлях бази відпочинку, унаслідок чого станом на зараз відомо, що 17 осіб загинули, а 31 особа отримала поранення, інформує Апостроф .

Про це повідомили в ДСНС України.

Близько 1:00 у населеному пункті Білгород-Дністровського району російські ракети частково зруйнували дев'ятиповерховий житловий будинок, після чого сталося загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Станом на ранок відомо, що в будинку загинуло 14 осіб, ще 30 людей постраждали. Рятувальники ДСНС врятували з-під завалів 7 людей, серед яких 3 дитини.

Також росіяни влучили в триповерхову та чотириповерхову будівлі бази відпочинку, через що загинуло 3 особи (одна з них дитина) та постраждала 1 особа.

За інформацією від речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, росіяни вчинили воєнний злочин - нанесли ракетних удар по житлових будинках - за допомогою літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Три борти ВКС РФ Ту-22м3 (20840, 20841, 20842) вилетіли з району Волгоградської області та рухалися в бік Криму, над західним берегом якого й здійснили 3 запуски ракетами Х-22/Х-32 у напрямку Білгород-Дністровського району.

Фото: Телеграм / Олег Шарп