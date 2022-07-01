Звільнення Зміїного: у ЗСУ пояснили важливість деокупації острова

Острів Зміїний, який вчора звільнили українські військові, мав для Кремля важливе значення у спробах контролю північно-західної частини Чорного моря. Розташування там систем спостереження дозволяло отримувати дані про обстановку над водою, під водою та у повітрі. Про це та про інші елементи переваги сил, які контролюють Зміїний, йдеться у Telegram-каналі ЗСУ.

Деокупація острова важлива передусім для жителів прилеглих регіонів, зокрема Одещини. Звільнення передбачатиме, що тепер у прибережних населених пунктах суттєво знизилась загроза висадки десанту, також окупанти не зможуть розмістити берегові ПКРК, для підвищення ефективності застосування цих ракет по території України, щоб скоротити реакцію нашої ППО на них. Військові уточнюють:

"Після того, як окупанти захопили наш Крим і вишки "Бойка" вони розмістили там свій спецназ і морську піхоту, + РЛС, ППО, акустичні станції. Це дало їм змогу створити систему спостереження з узбережжя, яка висвітлювала всю обстановку в цій частині Чорного моря, а саме — надводну, підводну та повітряну. Зміїний водночас дозволяв контролювати самий захід до гирла Дунаю, контролювати наші порти та судноплавні шляхи".

Попри те, що нова обстановка в морі завадить загарбникам блокувати судноплавні шляхи, це ще не означає паралельного розблокування портів, що загрожує продовольчою кризою для багатьох країн Африки та Азії.