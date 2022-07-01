Канада надасть Україні нову партію військової допомоги

Оттава передасть ЗСУ камери для безпілотників та бойові машини підтримки, інформує ZN.ua.

Канада надасть Україні нову партію військової допомоги
© unsplash/kedar9

Канада надішле черговий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме камери для безпілотних літальних апаратів та броньовані машини бойової підтримки. Про це у Твіттер повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

«Чудові новини з Канади. Життєво важливе для Збройних сил України оголошення про подальші постачання важливого засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору», — написав він.

Резніков також подякував за підтримку міністерці оборони Канади Аніті Ананд.

Great news from Canada. Vital for ?? Armed Forces announcement on further supply of important assets - armoured combat support vehicles & drone cameras. Crucial for our ability to confront aggressor.
Thank you, @AnitaAnandMP
????? pic.twitter.com/ClrDRMDgeV

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 30, 2022


Микита Ткаченко, ZN.ua





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