Канада надасть Україні нову партію військової допомоги

Канада надішле черговий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме камери для безпілотних літальних апаратів та броньовані машини бойової підтримки. Про це у Твіттер повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

«Чудові новини з Канади. Життєво важливе для Збройних сил України оголошення про подальші постачання важливого засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору», — написав він.

Резніков також подякував за підтримку міністерці оборони Канади Аніті Ананд.