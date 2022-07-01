Зеленський подякував українським військовим за звільнення Зміїного

У вечірньому зверненні Президент розповів про успіхи на фронті та у зближенні із ЄС, інформує ZN.ua.

Зеленський подякував українським військовим за звільнення Зміїного
© Стоп-кадр відео

Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за звільнення острова Зміїний від росіян. Своє традиційне вечірнє звернення від розпочав зі згадування про силові структури, причетні до події.

«Безперечно, головне слово сьогодні – Зміїний. Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню «Олександрія», —заявив Зеленський.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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