Путін виступив із промовою на порожній площі

Звучала знайома з часів СРСР риторика про "загнивальний Захід", інформує ZN.ua.

Путін виступив із промовою на порожній площі

Путін виступив із черговими заявами про "загнивальний Захід", повідомляє Сибір.Реалії. Ось вичавки з його виступу на порожньому майданчику в штаб-квартирі Служби зовнішньої розвідки РФ:

  • Колективний Захід загнав себе у пастку, видаючи бажане за дійсне.
  • Західна модель ліберального глобалізму – оновлене видання неоколоніалізму.
  • Світ по-американськи - це світ, де права багатьох народів зневажаються.
  • Українців Захід використовує як витратний матеріал, щоб утримати Росію.
  • Стримати Росію – отже не дати нам розвиватися.
  • У Росії у світі багато однодумців, але вони бояться сказати про це вголос.

Насамкінець Путін пообіцяв ще один публічний виступ про своє бачення Росії майбутнього.

Раніше, 9 червня, на зустрічі з молодими підприємцями він практично прямо порівнював себе з Петром I :

"Не мало значення, що європейські країни не визнали силове захоплення території Петром Великим... Коли він заснував нову столицю, жодна з європейських країн не визнала цю територію частиною Росії, всі визнавали її частиною Швеції... Проте з давніх-давен там жили слов'яни разом з фінно-угорськими народами, і ця територія була під контролем Росії. Те саме стосується західного напрямку, Нарви. Навіщо йому туди йти? Він повертався і зміцнював, ось що він робив".

Прямо натякаючи на власне вторгнення в Україну, Путін додав: "Очевидно, що і нам випало повертатися і зміцнювати".

Російський диктатор переконаний у своїй історичній місії "збирача земель" під гаслом "ми беремо своє", спираючись на сумнівні історичні паралелі. особливо щодо України.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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