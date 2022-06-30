Українські захисники звільнили село Павлівка в Донецькій області – Генштаб

Українські військовослужбовці встановили контроль над селом Павлівка, розташованим на курахівському напрямку в Донецькій області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі “Україна”.

Він також підтвердив звільнення села Потьомкіне на Херсонщині. І зазначив, що попри оборону уздовж всієї лінії зіткнення, наші захисники намагаються й наступати, завдаючи окупантам втрат.

“Так, протягом тижня на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкіне. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка”, – заявив Громов.

За його словами, Збройні сили України також ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають ударів по російським пунктам управління і складам з паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та зброєю.

“Наші удари не такі масовані, як у противника, але вони на порядок точніші. Втрати противника суттєві”, – додав Громов.