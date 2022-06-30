Швеція пообіцяла Туреччині видати 73 людини — Ердоган

Швеція пообіцяла видати Туреччині 73 людини на виконання меморандуму, підписаного у вівторок у Мадриді між Швецією, Фінляндією та Туреччиною, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN .

За його словами, якщо обіцянка не буде дотримана, Туреччина не ратифікує в Парламенті угоду про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

«Якщо обіцянка не буде дотримана, ми зробимо те, що передбачено угодою», — сказав він під час пресконференції в Мадриді в четвер, 30 червня.

Сам Меморандум Ердоган назвав «дипломатичною перемогою».

Перед самітом НАТО, на якому було підписано тристоронній меморандум, Туреччина заявила, що накладе вето на заявки Швеції та Фінляндії про членство в НАТО, стверджуючи, що вони переховують членів Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина, ЄС і США визнають терористичною організацією, а також FETO яку Туреччина вважає винною у спробі державного перевороту 2015 року.

У меморандумі з 10 статей йдеться зокрема про те, що Швеція та Фінляндія розглянуть попередні запити Туреччини щодо екстрадиції підозрюваних у тероризмі відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію.