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2022-06-30
Ердоган закликав до нових зусиль щодо припинення війни в Україні
Туреччина намагається проводити «збалансовану політику», інформує
© Recep Tayyip Erdo?an / Facebook
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у четвер закликав активізувати зусилля щодо припинення війни в Україні, додавши, що «у справедливому світі немає тих, хто програв».
Ердоган сказав, що Туреччина намагається проводити «збалансовану політику» через свою сильну залежність від російського імпорту енергоресурсів.
"Ми повинні активізувати наші дипломатичні зусилля для довгострокового припинення вогню", - сказав Ердоган журналістам наприкінці саміту НАТО, присвяченого вторгненню Росії в Україну, передає
Оксана Лебедина, ZN.ua