Ердоган закликав до нових зусиль щодо припинення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у четвер закликав активізувати зусилля щодо припинення війни в Україні, додавши, що «у справедливому світі немає тих, хто програв».

Ердоган сказав, що Туреччина намагається проводити «збалансовану політику» через свою сильну залежність від російського імпорту енергоресурсів.