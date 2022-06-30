Ворог штурмує Лисичанськ та Слов'янськ: зведення Генштабу ЗСУ на 30 червня

У Генеральному штабі України оприлюднили вечірнє зведення ситуації на фронтах на сто двадцять сьому добу протистояння української армії російській навалі. Зокрема, окупанти продовжують штурмувати Лисичанськ та Слов'янськ, інформує Апостроф .

Про це інформує пресслужба Генштабу у Facebook.



Волинський та Поліський напрямки

Особливих змін не спостерігається. Можливе проведення ротації одного із загонів спецпризначення, що виконує завдання у районі н. п. Пінськ Брестської області на півдні Білорусі. Підрозділи білоруської армії застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в районах на кордоні з Волинською областю.

Сіверський напрямок

Росіяни продовжують утримувати підрозділи української армії в прикордонних районах Брянської та Курської областей, здійснюючи артилерійські обстріли. Противник проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотника біля н.п. Кисла Дубина, розгортає комплекси радіоелектронної боротьби біля н.п. Олешня у Курській області.

Харківський напрямок

Окупанти намагаються утримати оборону раніше зайнятих позицій. Було завдано ворожих авіаційних ударів біля Прудянки і Одноробівки, ракетного удару по Харкову. При цьому ЗСУ придушили штурм у напрямку н. п. Кочубеївка – Дементіївка.



Ворог відкривав артилерійський вогонь по районах таких сіл: Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки, Кутузівка. Проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотника типу “Орлан-10” біля Прудянки та Руської Лозової.

Слов’янський напрямок

На даному напрямку російські підрозділи перегруповуються. ЗСУ вдалося відбити штурм у напрямку н. п. Довгеньке – Мазанівка, змусивши противника відступити.

Росіяни також безуспішно вели штурм населеного пункту Богородичне, намагаючись взяти під повний контроль.

Обстрілювали окупанти райони н. п. Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля, Червона Поляна.

Краматорський напрямок

Активних дій не зафіксовано. Противник завдав авіаудару в районі н. п. Тетянівка.

Лисичанський напрямок

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в районі Лисичанська. Ведуть штурм в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, маючи частковий успіх. Наразі ворог утримує північно-західну та південно-східну частини НПЗ.

Противник вів штурмові дії в районах північно-східної частини заводу, н. п. Тополівка та північної частини н. п. Вовчоярівка і Малорязанцеве, де має частковий спіх. Також росіяни утримують під вогневим контролем ділянку автодороги Тополівка - Лисичанськ.

ЗСУ зупинили наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод та змусили окупантів відійти.

Бахмутський напрямок

Росіяни завдали ракетно-авіаційного удару в районі н. п. Соледар, вели артобстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеог, Новолуганського.



ЗСУ успішно припинили спроби наступальних та штурмових дій в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Росіяни обстрілюють позиції із ствольної та реактивної артилерії на лінії зіткнення, завдали ракетного удару по околицях н. п. Авдіївка. , вели повітряну розвідку безпілотником “Орлан-10”.

Південнобузький напрямок

Ворог продовжує обстрілювати райони н. п. Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське, Лупареве, проводив повітряну розвідку. Працюють засоби радіоелектронної боротьби біля н. п. Велика Олександрівка.

Акваторія Чорного моря

Противник у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря, де знаходиться три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

При цьому, не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний, відтак - Одещину повністю звільнено, додають у Генштабі.