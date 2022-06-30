У Держфінмоніторингу розповіли, як борються з відмиванням доходів у воєнний стан

В Україні триває боротьба з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масової поразки в умовах воєнного стану.

Про те, яких заходів для цього вживаються, розповіли у прес-службі Держфінмоніторингу.

Зазначається: на останньому засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що відбулося 30 червня, було також обговорено внесення відповідних змін до Кримінального кодексу, відповідно плану MONEYVAL.

Паралельно Україна продовжує боротьбу з Росією на фінансовому фронті – триває розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів. Вже заблоковано фінансові операції на 2,38 млрд грн, а правоохоронцям передана інформація про 271 зрадника та колаборанта.

За інформацією Держфінмоніторингу, об'єктами фінансових розслідувань стали 7400 осіб, пов'язаних із Росією та Білоруссю. Загалом Держфінмоніторинг із початку війни виявив підозрілі операції на 10,9 млрд грн.

Також правоохоронцям направлено 213 матеріалів. Розслідується 165 кейсів, що стосуються підозр у державній зраді.

Крім того, з початку війни вдалося досягти й інших результатів. Зокрема:

Росію обмежили у правах членства у FATF. Це найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Дії РФ вже визнані такими, що порушують принципи і стандарти FATF. Триває робота над повним винятком Росії із організації.