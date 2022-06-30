Евакуація цивільного населення з Лисичанська неможлива — Гайдай

Російські військові підібралися до околиць міста.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував заяви росіян про те, що Лисичанськ оточений та контролюється російськими військами. Про це він заявив у своєму Facebook.

За словами Гайдая, російські військові підібралися до околиць з різних боків, проте місто не оточене.

"Російські війська є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Місто вони обстрілюють з кількох напрямків. Артилерії та особового складу ворога поблизу Лисичанська дуже багато, але Лисичанськ не оточений. Радимо людям постійно перебувати в укриттях, адже евакуація зараз неможлива ", – повідомив він.

Особливу увагу противник приділяє узбережжю Сіверського Дінця. Не припиняються обстріли території вздовж річки по обидва боки – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Також під постійним вогнем знаходиться район "Донсоди".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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