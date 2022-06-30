Російське Міноборони збило більше літаків, ніж було в українських ВПС - видання “Проект”

Російське Міноборони по кілька разів звітує про взяття тих самих міст і повідомляє про знищення більшої кількості українських техніки та людей, ніж є у розпорядженні української армії. Звичка брехати чи професійна неохайність, інформує ZN.ua.

Російське Міноборони збило більше літаків, ніж було в українських ВПС - видання “Проект”
Головне брехло російського МО
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Видання "Проект" виявило безліч нестиковок в офіційних брифінгах російського міністерства оборони, які стосуються кількості знищеної української техніки, втрат особового складу та захоплених територій. Про це йдеться у дослідженні "Проекту", опублікованому 30 червня.

Журналісти скрупульозно проаналізували усі 196 виступів офіційного представника Міноборони Ігоря Конашенкова. Зокрема, він прозвітував про знищення 215 українських літаків. При цьому, за цифрами самого Міноборони РФ, до війни Україна мала 152 літаки, а з урахуванням навчальних — не більше 200.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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