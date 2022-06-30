Російське Міноборони збило більше літаків, ніж було в українських ВПС - видання “Проект”

Видання "Проект" виявило безліч нестиковок в офіційних брифінгах російського міністерства оборони, які стосуються кількості знищеної української техніки, втрат особового складу та захоплених територій. Про це йдеться у дослідженні "Проекту", опублікованому 30 червня .

Журналісти скрупульозно проаналізували усі 196 виступів офіційного представника Міноборони Ігоря Конашенкова. Зокрема, він прозвітував про знищення 215 українських літаків. При цьому, за цифрами самого Міноборони РФ , до війни Україна мала 152 літаки, а з урахуванням навчальних — не більше 200.