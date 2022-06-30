У парламенті Великобританії підтримують передачу Україні літаків-перехоплювачів для боротьби з ракетами РФ

Guildhall поспілкувався з депутатами британського парламенту щодо передачі Україні американських літаків типу F-15e, F-16 та інших західних перехоплювачів, необхідних для протидії крилатим ракетам РФ, які оперують на малих висотах і невидимі для української системи ППО.

Депутат від Консервативної партії Великобританії сер Роджер Гейл двічі відповів ствердно на питання як щодо підтримки постачання Україні західних літаків-перехоплювачів, так і необхідних для протидії крилатим ракетам систем протиракетної оборони, інформує Апостроф.

Своєю чергою, представник Лейбористської партії парламентар Кріс Браян, відповідаючи на запитання чи підтримує депутат необхідність передачі Україні літаків F-15e та F-16, також озвучив позицію підтримки.

"Я підтримую надання Україні всього, що необхідно для відбиття варварського нападу Путіна", - заявив парламентар.

Член Палати Лордів парламенту Великобританії лорд Мехнад Десаї також заявив про власну підтримку щодо передачі Україні авіації та необхідних систем протиракетної оборони для боротьби з російськими крилатими ракетами.

"Звісно. Моя позиція в тому, що НАТО має зробити все, що може, щоб допомогти Україні", - заявив британський лорд.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк заявив, що керовані крилаті ракети, які використовують ЗС РФ для ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України, є ефективними, оскільки оперують на малих висотах і невидимі для української системи ППО. За його словами, країни Заходу мають передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.


Іван Троянов, Апостроф





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