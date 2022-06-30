Третя світова війна "вже почалася 24 лютого" — Резніков
Міністр оборони озвучив послання до країн НАТО.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Третя світова війна вже розпочалася, маючи на увазі останні події російського вторгнення та кроки НАТО щодо стримування впливу Москви. Коментарі Резнікова прозвучали в інтерв'ю британському мовному виданню Sky News у четвер, коли його запитали, яким буде його послання НАТО на цьому етапі війни в Україні.
«Будь ласка, не відчувайте втоми. Будь ласка, продовжуйте надавати підтримку. Не бійтеся вийти на новий рівень ескалації з росіянами, тому що абсолютно чесно, третя світова війна почалася 24 лютого цього року», — сказав він у посланні, адресованому НАТО.
«Не бійтеся, бо ми перше поле битви у цій війні. Якщо воно впаде, то наступне поле бою [буде] у найближчих країнах Європи», - попередив Резніков.
На саміті НАТО цього тижня в Мадриді альянс ухвалив кілька ключових рішень щодо озброєнь через побоювання щодо наступу Росії на Україну.