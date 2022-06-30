Третя світова війна "вже почалася 24 лютого" — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Третя світова війна вже розпочалася, маючи на увазі останні події російського вторгнення та кроки НАТО щодо стримування впливу Москви. Коментарі Резнікова прозвучали в інтерв'ю британському мовному виданню Sky News у четвер, коли його запитали, яким буде його послання НАТО на цьому етапі війни в Україні.

«Будь ласка, не відчувайте втоми. Будь ласка, продовжуйте надавати підтримку. Не бійтеся вийти на новий рівень ескалації з росіянами, тому що абсолютно чесно, третя світова війна почалася 24 лютого цього року», — сказав він у посланні, адресованому НАТО.

«Не бійтеся, бо ми перше поле битви у цій війні. Якщо воно впаде, то наступне поле бою [буде] у найближчих країнах Європи», - попередив Резніков.

На саміті НАТО цього тижня в Мадриді альянс ухвалив кілька ключових рішень щодо озброєнь через побоювання щодо наступу Росії на Україну.