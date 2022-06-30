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2022-06-30
З "Днем кроку доброї волі": у мережі тролять окупантів за втечу зі Зміїного
Українські бійці вибили залишки російських окупаційних військ з острова Зміїний – ворог спішно евакуювався на катерах. Однак у властивій їй манері Росія спробувала видати свою військову поразку за "жест доброї волі".
"Апостроф" зібрав реакцію соцмереж на цю подію, інформує
Нагадаємо, звільнення острова Зміїний Збройними силами України призвело до втрати контролю РФ над цією частиною Чорного моря і стало значною перемогою нашої країни. Українські військові фактично нейтралізували весь Чорноморський флот країни-агресора у цій частині акваторії Чорного моря, при цьому не маючи свого.
Маргарита Лепс, Апостроф