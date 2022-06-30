З "Днем кроку доброї волі": у мережі тролять окупантів за втечу зі Зміїного

Українські бійці вибили залишки російських окупаційних військ з острова Зміїний – ворог спішно евакуювався на катерах. Однак у властивій їй манері Росія спробувала видати свою військову поразку за "жест доброї волі".

"Апостроф" зібрав реакцію соцмереж на цю подію, інформує Апостроф .