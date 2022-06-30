"Почали просити у Білорусі": у МВС розповіли, скільки ще росія зможе "закидати" Україну ракетами

Росія перейшла на тактику масованого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури в Україні, проте вона не зможе продовжуватися вічно.

Про те, як розвиватиметься ситуація далі, розповів в ефірі телемарафону радник голови МВС України Вадим Денисенко.

За його словами, наразі військовою операцією в Україні де-факто керує особисто володимир путін. За останні дні росія різко збільшила інтенсивність ракетних ударів по житловій інфраструктурі України, перейшовши на тактику ракетного терору.

Однак Денисенко підкреслив, що у окупантів немає можливості продовжувати такі обстріли тривалий період. Справа в тому, що у Росії закінчуються запаси ракет.

"І побічно про це говорить те, що вони почали просити снаряди в Білорусі, і 20 вагонів зі снарядами позавчора виїхали з Білорусі на територію Росії", - розповів Денисенко.

Він також зазначив, що санкції чинять великий тиск на росію, не даючи їй можливості повноцінно підтримувати виробництво нових ракет: військово-промисловий комплекс Росії залежить від імпорту на 80%.

"Поки що росіяни фактично не мають можливості виробляти нічого нового через відсутність електроніки. На поверхні це, звичайно, авто та фактично зупинка всього автопрому. Для нас важливіше те, що вони фактично не можуть виробляти ні нові ракети, ні нове обладнання", - розповів Денисенко.

Він попередив, що поки що у Росії залишаються запаси ракет, вона продовжить використовувати їх для ударів по містах України. Однак їх інтенсивність має скоротитися вже через один-два місяці, оскільки в Росії значно скоротиться запас ракет.