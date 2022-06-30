У Придністров’ї чоловіків агітують підписувати контракт із російськими військами – ГУР

Місцевих закликають йти в ЗС РФ у медіа, центрах зайнятості та на роботі, інформує ZN.ua.

У Придністров’ї чоловіків агітують підписувати контракт із російськими військами – ГУР
Фото ілюстративне
© Правительство Приднестровья/facebook

На території так званої “Придністровської Молдавської Республіки” окупанти агітують чоловіків вступати на військову службу за контрактом у Збройних силах Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України в Telegram.

Як зазначається, оголошення про можливість долучитися до армії РФ публікують у всіх ЗМІ, поширюють через поштові скриньки та розміщують у громадських місцях. Коли чоловіки звертаються до центрів зайнятості, то в першу чергу їм пропонують контракт із ЗС РФ.

Також, за інформацією ГУР, у Придністров’ї організовують збори на виробничих і сільськогосподарських підприємствах, де місцевих закликають до служби представники пунктів відбору працівників. Із такою ж метою здійснюється відкритий тиск на строковиків.


Максим Царук, ZN.ua





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