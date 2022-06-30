До жодних серйозних переговорів Кремль все ще не готовий, - Іван Преображенський про брехливість заяв путіна

До жодних серйозних переговорів Кремль все ще не готовий, - Іван Преображенський про брехливість заяв путіна

Політолог Іван Преображенський пояснив, що французька сторона зробила злив розмови Макрона з путіним на підтвердження того, що ніхто не вів із росією переговорів, які б суперечили інтересам України.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

На думку політолога, злив цієї розмови зроблено з метою показати, що західні лідери не вели до початку повномасштабної війни 24 лютого таких переговорів з росією, які б суперечили інтересам України, і, звичайно ж, не ведуть вони їх і зараз, адже заявам президента путіна вірити не можна.

Крім цього, додає Іван Преображенський, тому Захід вважає, що контакти з росією зараз простіше зберегти, ніж потім встановлювати заново, адже вони так чи інакше будуть потрібні для підписання миру після війни, хай навіть це буде капітуляція.

«Плюс такі контакти дозволяють «тестувати» Путіна на готовність до адекватних переговорів як із Заходом, так і безпосередньо з Україною та періодично підтверджувати, що до жодних серйозних переговорів Кремль все ще не готовий. Це буде в Європі важливо ближче до кінця року, коли зростання цін на енергоносії зміцнити позиції тих, хто добиватиметься мирної угоди будь-якою ціною, - пояснює Іван Преображенський.


user, politeka.net





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