У «Слузі народу» заперечують відставку Шмигаля

Питання відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ні у фракції, ні в парламенті не розглядали та не обговорювали, заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Через це мушу внести певну ясність. Офіційно. Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється», - написав він у Telegram

Арахамія додав, що Денис Шмигаль «сумлінно виконує свою роботу», працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань.

«Що стосується інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті Міністрів відбуваються на постійній основі. Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею», - додав Арахамія та пообіцяв повідомити про зміни в Кабінеті міністрів.