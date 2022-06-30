Захисники звільнили Потьомкіне в Херсонській області

ЗСУ звільнили село Потьомкіне у Херсонській області. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук 60-та окрема піхотна бригада, інформує ZN.ua .

"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"", - йдеться в повідомленні.

Наші захисники зазначили, що задоволені результатом та пообіцяли "тримати темп".