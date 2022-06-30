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2022-06-30
Захисники звільнили Потьомкіне в Херсонській області
Наші воїни пообіцяли тримати темп.
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ЗСУ звільнили село Потьомкіне у Херсонській області. Про це
"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"", - йдеться в повідомленні.
Наші захисники зазначили, що задоволені результатом та пообіцяли "тримати темп".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua