87% українців планують повернутись додому — соцопитування

Більшість українців, які були вимушені покинути власні домівки через російське вторгнення, а саме 87% опитаних, висловлюють намір повернутися додому. Такі дані соціологічного опитування опублікувала соціологічна група «Рейтинг».

Соціологи зазначають, що кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року, практично залишається незмінною. Водночас зменшується число переселенці з центральних регіонів, але зростає кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних.

Загалом же серед переселенців 15% планують повернутись додому найближчим часом, 24% – хочуть повернутися, але ще почекають, 48% – повернуться, але після закінчення війни. При цьому 8% зазначили, що вже не повернуться додому.

Також продовжується поступове повернення громадян до місць роботи: 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце праці. Водночас третина опитаних до цього часу не працюють.