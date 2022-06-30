Звільнення Херсона все ближче: ЗСУ вибили окупантів із чергового населеного пункту - карта

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Херсонської області. Військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади вибили російських окупантів із село Потьомкіне.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ЗСУ, інформує Апостроф.

"Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, в ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра", - йдеться в повідомленні.

Мешканці Потьомкіного зітхнули з полегшенням, як розповів один із визволителів села, у людей ніби камінь із душі впав, вони одразу почали пропонувати українським військовим воду та їжу. Військові задоволені своєю роботою та обіцяють тримати темп.



Олена Руденко, Апостроф





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