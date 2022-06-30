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2022-06-30
Звільнення Херсона все ближче: ЗСУ вибили окупантів із чергового населеного пункту - карта
ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Херсонської області. Військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади вибили російських окупантів із село Потьомкіне.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ЗСУ, інформує
"Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, в ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра", - йдеться в повідомленні.
Мешканці Потьомкіного зітхнули з полегшенням, як розповів один із визволителів села, у людей ніби камінь із душі впав, вони одразу почали пропонувати українським військовим воду та їжу. Військові задоволені своєю роботою та обіцяють тримати темп.
Олена Руденко, Апостроф