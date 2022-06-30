Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск та проведення нових виборів

Парламент Ізраїлю (Кнесет) у четвер, 30 червня, затвердив закон про саморозпуск та проведення позачергових виборів. Про це повідомляє The Jerusalem Post .

Зазначається, що нові вибори відбудуться 1 листопада 2022 року. До виборів посаду в.о. прем'єр-міністра займатиме глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід.

Голосування про саморозпуск та проведення нових виборів мало відбутися в середу, 29 червня, однак його перенесли на наступний день через позицію деяких депутатів. Зокрема, вони наполягали на проведенні голосування щодо низки пропозицій до саморозпуску.

Про намір розпустити парламент глава ізраїльського уряду Нафталі Беннет та міністр закордонних справ Яір Лапід повідомили ще минулого тижня. Потім Кнесет більшістю голосів затвердив у попередньому читанні законопроект про саморозпуск.