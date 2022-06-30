У Чернігівській області затримали російського агента, який збирав дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні — СБУ

У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки України затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області. Російський інформатор збирав дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні. Про це повідомила пресслужба СБУ .

За даними СБУ , одержану інформацію агент передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою Служби безпеки у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах Укрзалізниці.

Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі російських спецслужб. Мережа була створена для підривної діяльності на заході України.

Після затримання свого «зв’язкового» інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування ЗСУ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з Росією. Ці дані окупанти планували використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів.