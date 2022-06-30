"Тоді це був інструмент": Віталій Кім розповів, чому став рідше записувати "заспокійливі" відео
Відомий на всю Україну глава ОВВА розповіла, чому став рідше записувати свої відоси.
Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім, що прославився на всю Україну, в інтерв'ю LB.ua розповів, чому став рідше записувати свої відео. Як відомо, спочатку війни чиновник став справжнім крашем українських жінок, який своїм заспокійливим і місцями веселим томном записував відео, в яких інформував про стан справ. Останнім часом таких відосів стало набагато менше.
За словами Віталія Кіма, зараз в таких "заспокійливих" роликах менше потреби, так як люди вже звикли до війни. До того ж працює спеціальний інформаційний штаб, який займається поширенням інформації про ситуацію в Миколаївській області. Однак на початку російського вторгнення, ці відео дуже допомагали згуртувати людей.
"Мої відео були з якоюсь метою - згуртувати військових і цивільних, щоб ми мали сили протистояти. Тоді це було необхідно, людям було складно. А зараз всі звикли, військові розібралися, структурувалися і так далі. Тому, просто розважати людей - я охоче, але у мене дуже багато роботи. А тоді це був інструмент, який допоміг досягати конкретних цілей. Це точно", - розповів Віталій Кім.