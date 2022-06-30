WP: НАТО зберіг єдність щодо війни в Україні, але що може піти не так?

Цього тижня на саміті в Мадриді солідарність НАТО була очевидною. Один за одним чиновники обіцяли тримати курс і боротися з вторгненням Росії в Україну, яке влаштував Владімір Путін.

Але оскільки війна затягнулася на літо, а мирні українці продовжують гинути від страшних ракетних ударів, НАТО потрібно запитати себе, як його стратегія могла б провалитися. Можна уявити собі аналіз гіпотетичної «червоної команди» для виявлення уразливостей, які потенційно можуть нівелювати поточні переваги союзників України і призвести до поразки в конфлікті.

Про це в статті для Washington Post пише американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус. Якщо подивитися на підсумки зараз, то стає очевидно, що Путін провалив свої воєнні цілі. Російські війська погрузли у кривавій битві на виснаження. Україна не підкорилася гегемонії Москви і отримала статус країни-кандидата на вступ в Євросоюз. НАТО переживає відродження, зміцнюючи свій східний і північний фланг. А Швеція і Фінляндія вступають в альянс. Тим часом, Росія на шляху до втрати своєї частки на енергетичному ринку Європи. Крім того, вона ризикує залишитися без західних технологій.

Захід посилає «однозначний сигнал» Путіну, - сказав президент США Джо Байден під час саміту в Мадриді. Пентагон планує розмістити в Польщі штаб армійського корпусу. Крім того, США відправляють більше військ в країни Балтії й Румунію, два додаткові есмінці в Іспанію і ще дві ескадрильї винищувачів F-35 у Велику Британію. Що може піти не так? Гіпотетична «червона команда» сказала б, що багато чого.