Стефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для України

За її словами, це своєрідний апгрейд попереднього КПД, який функціонував між Україною та Альянсом, інформує ZN.ua.

Стефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для України
© Офіс віце-премєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції/facebook

Лідери країн НАТО на саміті в Мадриді пообіцяли продовжувати підтримувати Україну. Зокрема, було представлено оновлений Комплексний пакет допомоги (КПД). Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що посилений КПД включатиме суттєві поставки, у тому числі захищених засобів зв'язку, систем захисту від дронів і паливо.

«У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО і ще більше зміцнити свої інститути оборони та безпеки», - зазначав Столтенберг.

Характеризуючи таку ініціативу Альянсу віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі ZN.UA зазначила, що «це своєрідний апгрейд попереднього КПД, який досі функціонував між Україною та НАТО».

«Йдеться про технічне переформатування всієї допомоги, що надходить нашій країні, щоб уніфікувати наявні механізми спільно з трастовими фондами і цілеспрямовано надавати саме ту допомогу, якої потребує Київ», - зазначила Стефанішина.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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