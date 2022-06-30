Дніпряни отримали публічний прочухан від Віталія Кіма: "Пацани, не треба"

Дніпряни отримали публічний прочухан від Віталія Кіма: "Пацани, не треба"

Голова Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім звернувся до дніпрян, які від його імені обманюють людей.

Так, за словами Кіма, невідомі від його імені дзвонять і просять грошей, пише Politeka.net.

"З якогось лівого номера дзвонять і просять допомогу. Офіційно кажу: я ні в кого, нічого не прошу, у нас все є, ми намагаємося і справляємося. Я не можу нікому дзвонити або від мене ніхто не може дзвонити і просити грошей. Ми з'ясували цей номер, він у Дніпрі зареєстрований. Передаю привіт офісникам з Дніпра. Пацани, займайтеся росіянами, забирайте у них гроші, не чіпайте наших, Європу, не треба", - заявив Кім, попередивши, що в іншому випадку доведеться лаятися.

Також Віталій Кім попередив тих, хто не може знайти спільну мову на території Миколаївщини.

"Якщо хтось буде лаятися за урожай і ви не сіли за стіл переговорів, буде як в казці про двох жадібних ведмежат: забереться на ЗСУ і зробиться їм хлібець», - звернувся до фермерів Кім, запропонувавши їм сісти за стіл переговорів.

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Катерина Петренко, politeka.net





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