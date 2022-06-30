Гримлять вибухи: окупанти спішно втекли з острова Зміїний, що сталося

Російські загарбники, ймовірно, залишили український острів Зміїний.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в повідомленні ОК «Південь».

«Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів», - повідомили в ОК.

Наразі на острові лунають вибухи і продовжується пожежа. Остаточні результати операції дорозвідуються.