НАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним — Стефанішина про саміт у Мадриді

Україна змушена шукати інші варіанти захисту національної безпеки, інформує ZN.ua.

НАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним — Стефанішина про саміт у Мадриді
© Офіс віце-премєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції/facebook

В коментарі ZN.UA віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про підсумки Мадридського саміту НАТО для нашої країни. За її словами, Україна не чекала від Альянсу проривних рішень на саміті. НАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені главою Кремля Владіміром Путіним, тому Україна змушена шукати інші варіанти захисту національної безпеки.

«Ми не думаємо, що навіть сильні, але дипломатичні слова загальної підтримки України у підсумкових документах саміту будуть сприйняті українським народом, який перебуває під прямою загрозою знищення з боку Росії… Нам потрібні дуже конкретні та сміливі рішення самого Альянсу та союзників, спрямовані на зміцнення безпеки та оборони НАТО й України», - сказала в коментарі ZN.UA Ольга Стефанішина.

«Ми не чекали від НАТО проривних рішень для України на саміті. На жаль, Альянсу не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним. Тому Україна змушена шукати інші варіанти захисту національної безпеки та безпеки її громадян і готова розглянути прямі гарантії безпеки від різних країн», — так схарактеризувала Стефанішина підсумки Мадридського саміту для України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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