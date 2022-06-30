Усі сили ворога кинуто на Лисичанськ: актуальна карта бойових дій в Україні на 30 червня

Повномасштабна війна країни-терориста РФ проти України триває 127 добу. Найскладніша ситуація зараз на сході країни, оскільки там тривають інтенсивні бойові дії, унаслідок яких ворог хоч і несе втрати, але продовжує наступати, інформує Апостроф .

Акутальні мапи бойових дій станом на 30 червня на території України опублікували в Ukraine War Map.

Російські окупаційні війська після активних боїв вийшли на південно-західну околицю Лисичанська з Тошківського напрямку, однак росіяни досі не перервали українські лінії комунікації з Бахмутом, тобто не захопили трасу Лисичанськ-Бахмут. Разом з цим ворог тимчасово окупував Верхньокам'янку, де він вів штурмові дії.

На мапі стрілками показано напрямки руху російського окупаційного війська, яке зосередило всі зусилля на виході на адміністративні кордони Луганської області.