Усі сили ворога кинуто на Лисичанськ: актуальна карта бойових дій в Україні на 30 червня

Повномасштабна війна країни-терориста РФ проти України триває 127 добу. Найскладніша ситуація зараз на сході країни, оскільки там тривають інтенсивні бойові дії, унаслідок яких ворог хоч і несе втрати, але продовжує наступати, інформує Апостроф.

Акутальні мапи бойових дій станом на 30 червня на території України опублікували в Ukraine War Map.

Російські окупаційні війська після активних боїв вийшли на південно-західну околицю Лисичанська з Тошківського напрямку, однак росіяни досі не перервали українські лінії комунікації з Бахмутом, тобто не захопили трасу Лисичанськ-Бахмут. Разом з цим ворог тимчасово окупував Верхньокам'янку, де він вів штурмові дії.

На мапі стрілками показано напрямки руху російського окупаційного війська, яке зосередило всі зусилля на виході на адміністративні кордони Луганської області.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Блок рекламы


Похожие новости
Focus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війніFocus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війні
Звільнення Херсона все ближче: ЗСУ вибили окупантів із чергового населеного пункту - картаЗвільнення Херсона все ближче: ЗСУ вибили окупантів із чергового населеного пункту - карта
"Це не та війна, коли лікарень не чіпають": у МОЗ так і не розробили алгоритм евакуації медперсоналу під час бойових дій"Це не та війна, коли лікарень не чіпають": у МОЗ так і не розробили алгоритм евакуації медперсоналу під час бойових дій
WP: НАТО зберіг єдність щодо війни в Україні, але що може піти не так?WP: НАТО зберіг єдність щодо війни в Україні, але що може піти не так?
Росіяни спробували штурмувати ЗСУ біля Лисичанського нафтопереробного заводу – ГенштабРосіяни спробували штурмувати ЗСУ біля Лисичанського нафтопереробного заводу – Генштаб
Рашисти гинуть сотнями щодня: зведення про втрати Росії на війні в УкраїніРашисти гинуть сотнями щодня: зведення про втрати Росії на війні в Україні
Університети і коледжи в Україні можуть перейти на шестиденну форму навчанняУніверситети і коледжи в Україні можуть перейти на шестиденну форму навчання
Мільярдер Бренсон обговорив із Зеленським майбутні проекти в УкраїніМільярдер Бренсон обговорив із Зеленським майбутні проекти в Україні
Der Spiegel: Солдати Росії скоюють в Україні воєнні злочини, тому що насильство - норма життя у них вдомаDer Spiegel: Солдати Росії скоюють в Україні воєнні злочини, тому що насильство - норма життя у них вдома
Комітет закордонних справ сенату США відреагував на розслідування "Схем" щодо фінансування "Газпромбанком" російських окупантів в УкраїніКомітет закордонних справ сенату США відреагував на розслідування "Схем" щодо фінансування "Газпромбанком" російських окупантів в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости