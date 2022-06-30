В Енергодарі окупанти планують повністю вимкнути український зв'язок — мер

В тимчасово окупованому Енергодарі російські окупанти мають намір повністю заблокувати українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. В місто вже почав заходити кримський провайдер та налаштовувати свій трафік. Це може дозволити окупантам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«Енергодаром активно поширюються чутки (і швидше за все, не без «допомоги» самих окупантів) про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори і буцімто перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні», - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, за словами мера, вчора це спричинило великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карток.

«Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей «бізнес» контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно», - додав Орлов.

Крім того, протягом останнього тижня загарбники знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів. В Енергодар вже почав заходити кримський провайдер та налаштовувати свій трафік.

«Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів», - заявив мер.

Також в Енергодарі загарбники припинили видавати так звану «матеріальну одноразову допомогу» пенсіонерам по 10 тисяч рублів.

«Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій з фейковими референдумами або чимось на кшталт того», - зазначив Орлов.