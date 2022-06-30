Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці

Війна, місто, обстріли, Луганська область

Окупанти можуть спробувати отримати вигоду з недавніх наступів.

Російська армія проводить "розмірений" наступ на східному напрямку від міста Бахмут. Отакий висновок роблять в Американському інституті вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Так, окупанти рф готуються до прямого наступу на Бахмут, після того як їх наступ в районі Лисичанська досяг незначних успіхів на схід від Бахмута.

Більше того, російські сили перекинули одну БТГ та посилили угрупування в район Бахмута, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, віддають пріоритет позиційним боям навколо Бахмута і можуть спробувати отримати вигоду з недавніх наступів на південний схід від Бахмута, щоб в'їхати прямо в місто по трасі E40.

Крім того, війська росії ведуть наступ на Слов'янськ з північного заходу в районі кордону Харківської та Донецької областей. Також 29 червня російські війська продовжували наступальні операції в районі Лисичанська. Російські війська намагаються наступати на Лисичанськ з лінії Верхньокам'янка-Вовчоярівка, приблизно за 5 км на північний захід від Лисичанська.


Александра Павленко, politeka.net





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Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
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