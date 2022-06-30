Жодних відносин із Сирією тепер не буде – Зеленський

Президент відреагував на визнання Сирією «Л/ДНР»

Жодних відносин із Сирією тепер не буде – Зеленський

Президент України відреагував на визнання Сирією підтримуваних Росією штучних утворень «Л/ДНР» заявою про припинення відносин з Росією. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні ввечері 29 червня.

«Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим», заявив Володимир Зеленський.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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