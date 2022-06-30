Рф хоче захопити не тільки Донецьку і Луганську області: окупанти ведуть наступ на іншому напрямку

Це витрачає обмежений бойовий потенціал росії на вкрай обмежені вигоди.

Російське військове командування планує захопити не тільки Донбас, а й веде наступ на іншому напрямку. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, російські війська вели бої за контроль над Великими Проходами, Цупівкою, Питомником і Руською Лозовою, а також обстрілювали райони Харкова та прилеглих населених пунктів. Це говорить про наявність у рф територіальних амбіцій за межами Луганської та Донецької областей.

"Триваючі бої за контроль над населеними пунктами на північ від Харкова свідчать про те, що, хоча Кремль стверджує, що віддає пріоритет захопленню Донбасу, він також прагне відновити контроль над українською територією за межами Донецької та Луганської областей", — вважають експерти.

У ISW також зазначили, що російські наступальні операції навколо Харкова витрачають обмежений бойовий потенціал росії на вкрай обмежені вигоди.