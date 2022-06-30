Ракетний удар по Миколаєву: відомо уже про шістьох загиблих

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві напередодні в середу, 29 червня, зросла що шести. Ще шість людей отримали поранення, повідомив у четвер вранці голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що вчора вранці по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет.

«Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих. Також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив», - додав керівник області.

Зараз на місці рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку.

Голова ОВА зазначив, що в області продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією вчора вдень в цьому районі отримали поранення дві людини, подружжя цивільних.

Водночас вночі та сьогодні зранку, 30 червня, були обстріли у Широківській громаді. Як наслідок зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - два. Потерпілих немає.

Також у другій половині середи зафіксовано обстріли Первомайської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, а наслідки обстрілу були в Галицинівській громаді уточнюються.