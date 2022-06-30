Росіянам не вдасться знищити Запорізьку АЕС: експерт назвав причину

Він розповів, що навіть якщо там виникає позаштатна ситуація, спрацьовує штатна система, яка гасить реактор, інформує ZN.ua.

Росіянам не вдасться знищити Запорізьку АЕС: експерт назвав причину
© : НАЕК "Енергоатом"

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що Запорізька АЕС, розташована в Енергодарі, розрахована навіть на ядерну війну невеликої потужності. У себе на Ютуб-каналі він висловив сумнів щодо того, що російським окупантам вдасться зруйнувати її з допомогою звичайного озброєння.

"Навіть якщо ви порушите технологічний процес, не забувайте, що всі реактори мають кілька ступенів захисту. Не дивіться на Чорнобиль, не порівнюйте. У Чорнобилі мета експерименту була знайти прикордонний стан реактора перед вибухом... В принципі, як би це не звучало чорним гумором, мета експерименту була досягнута, - зазначив він. - Сьогоднішній реактор, який працює в нормальному стані, має купу блокувань і захисту. Перше, що робить реактор - блокує активну зону і гасить її, охолоджується. Перезапуск реактора - це потім величезна проблема. У будь-якому випадку, навіть якщо виникає позаштатна ситуація, спрацьовує штатна система, яка гасить реактор".

Жданом висловив сумнів й щодо того, що в районі розташування цієї АЕС будуть вестися бої. Експерт зазначив, що вже восени цю територію можуть звільнити від російських загарбників.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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