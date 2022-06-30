Росіянам не вдасться знищити Запорізьку АЕС: експерт назвав причину
Він розповів, що навіть якщо там виникає позаштатна ситуація, спрацьовує штатна система, яка гасить реактор, інформує
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що Запорізька АЕС, розташована в Енергодарі, розрахована навіть на ядерну війну невеликої потужності. У себе
"Навіть якщо ви порушите технологічний процес, не забувайте, що всі реактори мають кілька ступенів захисту. Не дивіться на Чорнобиль, не порівнюйте. У Чорнобилі мета експерименту була знайти прикордонний стан реактора перед вибухом... В принципі, як би це не звучало чорним гумором, мета експерименту була досягнута, - зазначив він. - Сьогоднішній реактор, який працює в нормальному стані, має купу блокувань і захисту. Перше, що робить реактор - блокує активну зону і гасить її, охолоджується. Перезапуск реактора - це потім величезна проблема. У будь-якому випадку, навіть якщо виникає позаштатна ситуація, спрацьовує штатна система, яка гасить реактор".
Жданом висловив сумнів й щодо того, що в районі розташування цієї АЕС будуть вестися бої. Експерт зазначив, що вже восени цю територію можуть звільнити від російських загарбників.