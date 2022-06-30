Ворогові довелося ухилятися і тікати: російська авіація отримала "на горіхи" від ЗСУ, подробиці

Обстановка вздовж лінії зіткнення складна, але контролюється ЗСУ.

У Херсонській області російські окупанти вертолітними нальотами намагаються витіснити українських захисників із зайнятих позицій. Про це йдеться в зведенні від Оперативного командування "Південь".

Однак всі ці спроби завершилися для ворога невдачею і російська авіація отримала "на горіхи". Груповий наліт окупантів на півночі Херсонщини наші захисники відбили завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу. Ворогові довелося ухилятися і тікати.

"У такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні та ракетні удари. Парними вертолітними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що обстановка вздовж лінії зіткнення складна, але контролюється ЗСУ. Противник продовжує інженерне зміцнення своїх позицій, на які він відтіснений діями підрозділів українських захисників.