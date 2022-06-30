Ворогові довелося ухилятися і тікати: російська авіація отримала "на горіхи" від ЗСУ, подробиці

Ворогові довелося ухилятися і тікати: російська авіація отримала "на горіхи" від ЗСУ, подробиці

Обстановка вздовж лінії зіткнення складна, але контролюється ЗСУ.

У Херсонській області російські окупанти вертолітними нальотами намагаються витіснити українських захисників із зайнятих позицій. Про це йдеться в зведенні від Оперативного командування "Південь".

українські військові, бійці ЗСУ

Однак всі ці спроби завершилися для ворога невдачею і російська авіація отримала "на горіхи". Груповий наліт окупантів на півночі Херсонщини наші захисники відбили завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу. Ворогові довелося ухилятися і тікати.

"У такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні та ракетні удари. Парними вертолітними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали", - йдеться в повідомленні.

Авіація ЗСУ, українська армія, винищувачі України

Зазначається також, що обстановка вздовж лінії зіткнення складна, але контролюється ЗСУ. Противник продовжує інженерне зміцнення своїх позицій, на які він відтіснений діями підрозділів українських захисників.



Александра Павленко, politeka.net





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