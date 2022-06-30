Зеленський ввів у дію рішення РНБО про формування реєстру олігархів

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про формування реєстру олігархів
© прес-служба Президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення, ухвалене напередодні. Відповідний указ датується 29 червня та опублікований на сайті президента.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок її формування та ведення», – йдеться у тексті указу.

Реєстр буде створено як інформаційно-комунікаційна система, вестиметься в електронній формі державною мовою. Відомості про олігархів, що вноситимуть до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними, при цьому до реєстру не вноситимуть дані, що містять державну таємницю та службову інформацію.

Також в апараті РНБО буде визначено відповідальні за ведення реєстру структури. Відомості про олігархів включатимуть ПІБ, дату та місце народження, ідентифікаційні дані, реквізити паспортів та інше, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

Основними користувачами Реєстру із правом доступу до нього, окрім адміністраторів, будуть виконавчі особи створювачів подання, декларанти, реєстратори, співробітники держателя та адміністратора Реєстру, а також голова, секретар та члени РНБО, та посадові особи та працівники інших державних органів, які відповідно до закону мають право на такий доступ для здійснення власних повноважень.

Публічний інтерфейс Реєстру міститиме сам перелік осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, відомостей про них (зокрема у вигляді відповідних рішень Ради національної безпеки і оборони України) та відомостей з декларацій про контакти.


Ірина Знась, ZN.ua





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