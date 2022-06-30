Експерт пояснив, чи має право Україна вдарити по Кримському мосту

Директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак пояснив, що Кримський міст перебуває на території України, хоча вона і є тимчасово окупованою агресором. Та все ж наші військові мають право здійснити по ньому удар. Про це Бадрак розповів виданню "24 канал".

"Що стосовно цієї споруди, то воно не тільки Росією, але і багатьма людьми на Заході ототожнюється виключно з РФ . Міст же є частиною Криму. Тут в силу вступає домовленість, згідно з якою, ми, отримуючи потужну зброю, не будемо бити по російських об'єктах на території ворога", - пояснив він, додаючи, що ЗСУ мають право бити по територіях, які окупував ворогу, тобто по Криму та Донбасу.