Експерт пояснив, чи має право Україна вдарити по Кримському мосту

Багато хто на Заході ототожнює його виключно з РФ, та слід розрізняти російські території та території, окуповані Росією, інформує ZN.ua.

Експерт пояснив, чи має право Україна вдарити по Кримському мосту
© Федеральное дорожное агентство

Директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак пояснив, що Кримський міст перебуває на території України, хоча вона і є тимчасово окупованою агресором. Та все ж наші військові мають право здійснити по ньому удар. Про це Бадрак розповів виданню "24 канал".

"Що стосовно цієї споруди, то воно не тільки Росією, але і багатьма людьми на Заході ототожнюється виключно з РФ. Міст же є частиною Криму. Тут в силу вступає домовленість, згідно з якою, ми, отримуючи потужну зброю, не будемо бити по російських об'єктах на території ворога", - пояснив він, додаючи, що ЗСУ мають право бити по територіях, які окупував ворогу, тобто по Криму та Донбасу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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