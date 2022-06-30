"Далі буде гірше": генерал пояснив, чому війну вже не можна зупинити і скільки вона триватиме

поле бою

«Ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз».

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, пояснюючи, чому війну вже не можна зупинити.

«Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли», - заявив в інтерв’ю «Радіо свобода» Марченко, додавши, що спокою та миру будь-яким шляхом не буде.

Луганська область, війна, вулиця, руїни

Генерал-майор підкреслив, що українцям потрібно забирати свої землі – Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ.

«Тому що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре. Ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз», - пояснив Марченко.

Генерал-майор впевнений у перемозі ЗСУ, але зазначає, що війна не закінчиться швидко. Втім, якщо західні партнери нададуть усе необхідне озброєння, то не виключено, що контрнаступ закінчиться до кінця літа.

"Ракетний терор, який вони розв'язали, і який, за моїми прогнозами, триватиме ще тижень-півтора. За логікою, я б на їхньому місці ще б тиждень постріляв, а потім зробив паузу. І ракети закінчаться. Але пауза, це не означає, що перестануть стріляти. Інтенсивність буде не та просто. Це ще один серйозний перелом війни", – зазначив Арестович.

Кременчук, ТРЦ


Катерина Петренко, politeka.net





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